МИД РФ: действия Эстонии по перезахоронению военных СССР не останутся без ответа Москвы

Россия выразила протест Эстонии, обеспокоенной намерением Таллина захоронить останки погибших советских воинов без согласия их родных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Временный поверенный в делах Эстонии в России Яна Ванамелдер был вызван в МИД России, где ей был выражен протест. Дипломату заявили, что подобные действия противоречат мировой практике и морали. В МИДе подчеркнули, что поступок Таллина не останется без ответа.

Военный музей Эстонии сообщил о переносе останков советских солдат на воинское кладбище в Таллине. Изначально речь шла о 16 могилах, но позже стало известно, что речь идет о 38 советских солдатах. Российские дипломаты считают, что власти Эстонии намереваются подождать полгода с момента установки на могилах табличек и, при условии отсутствия возражений, демонтировать надгробия. Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.