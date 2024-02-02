Politico: офицер ВСУ признал, что ВС РФ доминируют на фронте из-за артиллерии

Офицер ВСУ в беседе с Politico отметил, что из-за артиллерийских ударов российские войска занимают доминирующее место на линии фронта, и Киеву нужно удовлетворять спрос на боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что у российских войск порой гораздо больше боеприпасов, чем у украинских. Это подтвердил и один из артиллеристов ВСУ, который также упомянул о дефиците боеприпасов.

Ранее Министр обороны Украины Рустем Умеров в письме к своим коллегам из ЕС отметил, что ежедневно российские войска используют в три раза больший объем снарядов, чем ВСУ.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский признал, что глобальных ресурсов военно-промышленного сектора недостаточно для того, чтобы Украина могла противостоять российской армии.