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Politico: офицер ВСУ признал, что ВС РФ доминируют на фронте из-за артиллерии

02 февраля 2024 13:11
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Офицер ВСУ в беседе с Politico отметил, что из-за артиллерийских ударов российские войска занимают доминирующее место на линии фронта, и Киеву нужно удовлетворять спрос на боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.

При этом он отметил, что у российских войск порой гораздо больше боеприпасов, чем у украинских. Это подтвердил и один из артиллеристов ВСУ, который также упомянул о дефиците боеприпасов.

Ранее Министр обороны Украины Рустем Умеров в письме к своим коллегам из ЕС отметил, что ежедневно российские войска используют в три раза больший объем снарядов, чем ВСУ.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский признал, что глобальных ресурсов военно-промышленного сектора недостаточно для того, чтобы Украина могла противостоять российской армии.

# Международная политика # Рустем Умеров

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