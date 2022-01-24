В Брюсселе в демонстрации против ковидных ограничений участвовали до 50 тысяч человек. Закончилось всё погромами

Новости Бельгии. По меньшей мере 15 человек пострадали во время беспорядков в Брюсселе. Трое из них – полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным оценкам правоохранительных органов, в демонстрации против ковидных ограничений участвовали до 50 000 человек. После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до 1 000 протестующих. Для разгона полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ. Несколько десятков манифестантов задержаны.