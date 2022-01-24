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В Брюсселе в демонстрации против ковидных ограничений участвовали до 50 тысяч человек. Закончилось всё погромами

24 января 2022 08:46
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Новости Бельгии. По меньшей мере 15 человек пострадали во время беспорядков в Брюсселе. Трое из них – полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе в демонстрации против ковидных ограничений участвовали до 50 тысяч человек. Закончилось всё погромами-1

По предварительным оценкам правоохранительных органов, в демонстрации против ковидных ограничений участвовали до 50 000 человек. После манифестации в Европейском квартале Брюсселя произошли столкновения с полицией и погромы, в которых приняло участие до 1 000 протестующих. Для разгона полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ. Несколько десятков манифестантов задержаны.  

В Брюсселе в демонстрации против ковидных ограничений участвовали до 50 тысяч человек. Закончилось всё погромами-4

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель строго осудил бессмысленные разрушения. А вот риторика во время протестов в Алматы была слегка иная. Европолитик призывал власти уважать права граждан.

# Акции протеста # Жозеп Боррель # Фотофакт

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