Прямой эфир

В Италии начались выборы президента. Берлускони свою кандидатуру не выдвинул

24 января 2022 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Сегодня, 24 января, в Италии начинаются выборы президента. Главу государства избирают парламентарии на совместной сессии обеих палат. Ожидается, что голосование продлится несколько дней и пройдет в несколько туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Италии начались выборы президента. Берлускони свою кандидатуру не выдвинул-1

Накануне стало известно, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони все же отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру. В итоге сложилась такая ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого фланга не озвучили своих кандидатур.  

В Италии начались выборы президента. Берлускони свою кандидатуру не выдвинул-4

Наиболее сильными претендентами на пост президента являются председатель Совета министров Италии, министр юстиции, спикер Сената и еврокомиссар по вопросам экономики. Сама должность президента в стране носит в основном церемониальный характер, но его мнение важно в случае возникновения сложных политических вопросов.  

# Выборы в Италии # Сильвио Берлускони # Марио Драги # Марта Картабья # Паоло Джентилони # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бельгии полицейские применили слезоточивый газ при столкновении с протестующими
23 января 2022 21:06

В Бельгии полицейские применили слезоточивый газ при столкновении с протестующими

Чешская певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла
23 января 2022 20:40

Чешская певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла

Пришла ли Алма-Ата в себя после погромов? Узнали, как сейчас живут люди в Казахстане
23 января 2022 17:50

Пришла ли Алма-Ата в себя после погромов? Узнали, как сейчас живут люди в Казахстане