В Италии начались выборы президента. Берлускони свою кандидатуру не выдвинул

Новости Италии. Сегодня, 24 января, в Италии начинаются выборы президента. Главу государства избирают парламентарии на совместной сессии обеих палат. Ожидается, что голосование продлится несколько дней и пройдет в несколько туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне стало известно, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони все же отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру. В итоге сложилась такая ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого фланга не озвучили своих кандидатур.