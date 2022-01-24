В Италии начались выборы президента. Берлускони свою кандидатуру не выдвинул
Новости Италии. Сегодня, 24 января, в Италии начинаются выборы президента. Главу государства избирают парламентарии на совместной сессии обеих палат. Ожидается, что голосование продлится несколько дней и пройдет в несколько туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне стало известно, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони все же отказался от намерения выдвигать свою кандидатуру. В итоге сложилась такая ситуация, при которой ни правоцентристы, ни их противники с левого фланга не озвучили своих кандидатур.
Наиболее сильными претендентами на пост президента являются председатель Совета министров Италии, министр юстиции, спикер Сената и еврокомиссар по вопросам экономики. Сама должность президента в стране носит в основном церемониальный характер, но его мнение важно в случае возникновения сложных политических вопросов.