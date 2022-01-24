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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

24 января 2022 08:36
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Новости Армении. Президент Армении подал в отставку. Заявление было опубликовано на сайте главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку-1

Такое решение связано с недовольством распределения полномочий между властными институтами. По словам Саркисяна, находясь в должности президента, он не имел необходимых инструментов, чтобы «повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики в условиях кризиса».

Глава государства поблагодарил правительство за создание комиссии для изменения Основного закона страны и подчеркнул, что выступает за создание системы сдержек и противовесов в рамках парламентской республики. Внеочередные выборы, согласно Конституции Армении, должны состояться не позднее чем через 35 дней.  

# Выборы в Армении # Армен Саркисян # Фотофакт

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