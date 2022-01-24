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В Иране из-за сильных снегопадов возникли заторы на дорогах, есть пропавшие без вести

24 января 2022 07:59
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Новости Ирана. На северные и западные области Ирана обрушились сильные снегопады. Это произошло после долгого периода рекордной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Иране из-за сильных снегопадов возникли заторы на дорогах, есть пропавшие без вести-1

Эти снегопады считаются самыми мощными за последние 20 лет. Выпадение такого количества снега привело к сложной ситуации на дорогах. В некоторых районах водители были заблокированы в течение нескольких часов. А три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.  

В Иране из-за сильных снегопадов возникли заторы на дорогах, есть пропавшие без вести-4

Резкое похолодание и проблемы с инфраструктурой привели к повышению цен на товары первой необходимости.  

# Снегопады # Фотофакт

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