В Иране из-за сильных снегопадов возникли заторы на дорогах, есть пропавшие без вести

Новости Ирана. На северные и западные области Ирана обрушились сильные снегопады. Это произошло после долгого периода рекордной засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти снегопады считаются самыми мощными за последние 20 лет. Выпадение такого количества снега привело к сложной ситуации на дорогах. В некоторых районах водители были заблокированы в течение нескольких часов. А три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.