Российские военные взяли под контроль Ласточкино на Авдеевском направлении

В ходе спецоперации российские войска заняли Ласточкино на Авдеевском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточняют, что силы группы «Центр» после операции по взятию этого населенного пункта продолжили укреплять свои позиции.

Также российские силы нанесли удар по позициям бригад ВСУ в ряде областей ДНР и успешно отразили контрудары и атаки неприятеля на других участках. Сообщается, что противник потерял значительное число военнослужащих и боевой техники.

Установление контроля над этим поселением позволит армии РФ отодвинуть фронт от Донецка. При этом российские бойцы ведут наступление, отбросив противника на десять километров. Напомним, ранее стало известно о взятии поселения Победы и о том, что российские военные взяли под контроль южную часть Работино.