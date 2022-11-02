«Создавалась, чтобы предотвратить ядерную войну». Справляется ли ООН со своими задачами?

Андрей Лазуткин, политолог:

Система международного права просто рухнула. Пока она не выстроена заново, все дипломаты – и российские, и наши, и западные – заняты больше пропагандистскими вещами. Это специфика военного времени, наверное.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тем не менее сказал он абсолютную правду.

Андрей Лазуткин:

Безусловно, это военная пропаганда. Запад про нас говорит тоже примерно в таком ключе. Вопрос – для чего тогда ООН? Чтобы мы собрались и высказали свою точку зрения? Может, тогда хватит передачи «Азаренок.Напрямую» для этого? Все-таки ООН создавалась, чтобы предотвратить ядерную войну, потому что была уже понятная угроза в 1947 году, то есть американцы применили ядерные заряды, надо было как-то создать систему неких противовесов. Что мы видим сегодня? Когда обсуждается вопрос этой «грязной бомбы», ооновцы говорят, что это выдумки, не делайте ничего плохого, мы за все хорошее. Это организация, которая была создана именно для того, чтобы эту «грязную бомбу» или «чистую бомбу» не применяли.

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