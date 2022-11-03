Инфляция в Еврозоне достигла рекордного уровня. Сильнее всего пострадали страны Балтии. Евростат заявил, что лидирует Эстония. Там инфляция превысила 22 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфляция в Еврозоне достигла рекордного уровня. Сильнее всего пострадали страны Балтии. Евростат заявил, что лидирует Эстония. Там инфляция превысила 22 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако это не единственный рекорд для страны. Цена на природный газ для бытовых потребителей Эстонии выросла более чем в полтора раза. Это абсолютный максимум для Европы. Хотя такие цифры вряд ли порадуют жителей. Они обеспокоены ростом цен на энергоносители и продукты питания и ожидают помощи, а не сочувствия от властей.