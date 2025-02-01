Массовые протесты в Сербии – дело рук Запада. Глава республики Александр Вучич заявил о причастности иностранных спецслужб к демонстрациям в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовые протесты в Сербии – дело рук Запада. Глава республики Александр Вучич заявил о причастности иностранных спецслужб к демонстрациям в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель активистов и заказчиков хаоса – дестабилизация ситуации в стране. Когда вы не подчиняетесь приказам иностранных держав и принимаете решения в интересах своего народа – наступает момент, когда вас пытаются свергнуть, – отметил сербский лидер.
Напомним, страну сотрясают якобы стихийные студенческие протесты. Сегодня очевидно, что это вполне управляемые и запланированные политические акции. Официальный Белград считает, что в данном случае Запад действует по схеме цветных революций, которая ранее принесла результат на Украине.
Сюжет знакомый: протестующие перекрывают дороги, к акциям присоединяются велосипедисты и автомобилисты. Гул машин и аплодисменты – западные постановщики не посчитали нужным менять сценарий.
Беларусь, Грузия, Сербия: страны разные – картинка одна и та же. Выдержит ли страна испытание цветной революцией – вопрос открытый.