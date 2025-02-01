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Глава Сербии заявил о причастности иностранных спецслужб к протестам в стране

01 февраля 2025 13:38
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Массовые протесты в Сербии – дело рук Запада. Глава республики Александр Вучич заявил о причастности иностранных спецслужб к демонстрациям в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Сербии заявил о причастности иностранных спецслужб к протестам в стране-2

Цель активистов и заказчиков хаоса – дестабилизация ситуации в стране. Когда вы не подчиняетесь приказам иностранных держав и принимаете решения в интересах своего народа – наступает момент, когда вас пытаются свергнуть, – отметил сербский лидер. 

Напомним, страну сотрясают якобы стихийные студенческие протесты. Сегодня очевидно, что это вполне управляемые и запланированные политические акции. Официальный Белград считает, что в данном случае Запад действует по схеме цветных революций, которая ранее принесла результат на Украине.

Глава Сербии заявил о причастности иностранных спецслужб к протестам в стране-4

Сюжет знакомый: протестующие перекрывают дороги, к акциям присоединяются велосипедисты и автомобилисты. Гул машин и аплодисменты – западные постановщики не посчитали нужным менять сценарий. 

Беларусь, Грузия, Сербия: страны разные – картинка одна и та же. Выдержит ли страна испытание цветной революцией – вопрос открытый. 

# Александр Вучич # Сербия # Протесты

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