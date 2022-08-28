В Британии школы готовятся закупать свитера для малоимущих семей

Руководители учебных заведений буквально находятся в панике. Так как с приходом зимы в зданиях, скорее всего, будут понижать температуру в целях экономии электроэнергии. Поэтому детям придется заниматься в теплой одежде. Однако не у всех родителей есть возможность купить необходимую вещь. Поэтому руководство некоторых британских школ всерьез раздумывает о покупке на зиму свитеров для малоимущих школьников. Чтобы у всех детей была возможность учиться даже в условиях энергетического кризиса.