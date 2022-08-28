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В Британии школы готовятся закупать свитера для малоимущих семей

28 августа 2022 11:18
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Новости Великобритании. Свитер вместо отопления. Британские школы не смогут оплачивать огромные счета за электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Британии школы готовятся закупать свитера для малоимущих семей-1

Руководители учебных заведений буквально находятся в панике. Так как с приходом зимы в зданиях, скорее всего, будут понижать температуру в целях экономии электроэнергии. Поэтому детям придется заниматься в теплой одежде. Однако не у всех родителей есть возможность купить необходимую вещь. Поэтому руководство некоторых британских школ всерьез раздумывает о покупке на зиму свитеров для малоимущих школьников. Чтобы у всех детей была возможность учиться даже в условиях энергетического кризиса.  

# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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