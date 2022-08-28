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Убытки испанских фермеров могут составить до 500 миллионов евро

28 августа 2022 08:54
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Новости Испании. Урожай оливок в Испании оказался под угрозой из-за засухи. Производители оливкового масла бьют тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Убытки испанских фермеров могут составить до 500 миллионов евро-1

Как предполагают в местной Ассоциации молодых сельхозпроизводителей, урожай уменьшится почти вдвое. Вместо привычных 300 тысяч тонн он составит примерно 180 тысяч тонн. На этом фоне убытки фермеров могут составить до 500 миллионов евро. Кроме того, не только засуха является серьезной проблемой для производителей оливкового масла в Испании. Фермеры страдают также из-за роста цен на удобрения и топливо.  

# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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