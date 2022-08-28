Убытки испанских фермеров могут составить до 500 миллионов евро

Как предполагают в местной Ассоциации молодых сельхозпроизводителей, урожай уменьшится почти вдвое. Вместо привычных 300 тысяч тонн он составит примерно 180 тысяч тонн. На этом фоне убытки фермеров могут составить до 500 миллионов евро. Кроме того, не только засуха является серьезной проблемой для производителей оливкового масла в Испании. Фермеры страдают также из-за роста цен на удобрения и топливо.