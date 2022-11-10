Народная партия в Швейцарии хочет провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам
Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С предложением выступила местная народная партия. Она объявила сбор подписей в поддержку голосования.
Сторонники партии говорят о необходимости внести в Конституцию еще одну статью. Называться она будет «О швейцарском нейтралитете». По задумке, статья будет включать в себя запрет на присоединение страны к санкциям против воюющих государств и военным блокам.
При этом сотрудничество с ними допускается только в одном случае: если кто-то с оружием вторгнется на территорию Швейцарии. Для вынесения инициативы на референдум ее авторам необходимо собрать 100 тысяч подписей до весны 2024 года.