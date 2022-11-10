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Народная партия в Швейцарии хочет провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам

10 ноября 2022 07:26
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Новости Швейцарии. В Швейцарии хотят провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С предложением выступила местная народная партия. Она объявила сбор подписей в поддержку голосования.  

Народная партия в Швейцарии хочет провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам-1

Сторонники партии говорят о необходимости внести в Конституцию еще одну статью. Называться она будет «О швейцарском нейтралитете». По задумке, статья будет включать в себя запрет на присоединение страны к санкциям против воюющих государств и военным блокам.  

Народная партия в Швейцарии хочет провести референдум о неприсоединении к санкциям и военным блокам-4

При этом сотрудничество с ними допускается только в одном случае: если кто-то с оружием вторгнется на территорию Швейцарии. Для вынесения инициативы на референдум ее авторам необходимо собрать 100 тысяч подписей до весны 2024 года.  

# Международная политика # Новости Швейцарии # Фотофакт

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