Прямой эфир

В Британии медсёстры, недовольные стоимостью жизни, устроили новые забастовки

20 января 2023 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Британии не прекращаются забастовки. Новые стачки устроили медсестры, недовольные стоимостью жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии медсёстры, недовольные стоимостью жизни, устроили новые забастовки-1

Манифестации прошли по всей стране, что привело к приостановке работы в более чем полсотни базовых больницах. В Лондоне свои требования активисты озвучили, пройдя маршем по Даунинг-стрит. Профсоюз медработников требует повышения заработной платы на 19 % в связи с ростом инфляции. Если правительство не пойдет на уступки, медсестры пообещали вновь провести забастовку.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Инфляция в ЕС остаётся высокой
20 января 2023 13:00

Инфляция в ЕС остаётся высокой

Десятки домов оказались затоплены в Сербии из-за сильных дождей
20 января 2023 12:59

Десятки домов оказались затоплены в Сербии из-за сильных дождей

Электроэнергия для финских потребителей за 2022 год подорожала почти в полтора раза
20 января 2023 09:25

Электроэнергия для финских потребителей за 2022 год подорожала почти в полтора раза