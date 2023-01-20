В Британии медсёстры, недовольные стоимостью жизни, устроили новые забастовки

Новости Великобритании. В Британии не прекращаются забастовки. Новые стачки устроили медсестры, недовольные стоимостью жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестации прошли по всей стране, что привело к приостановке работы в более чем полсотни базовых больницах. В Лондоне свои требования активисты озвучили, пройдя маршем по Даунинг-стрит. Профсоюз медработников требует повышения заработной платы на 19 % в связи с ростом инфляции. Если правительство не пойдет на уступки, медсестры пообещали вновь провести забастовку.