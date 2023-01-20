Новости Сербии. Десятки домов оказались затоплены в Сербии из-за сильных дождей. Несколько муниципалитетов буквально ушли под воду. На юго-западе страны введено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах повреждены линии электропередачи, серьезно пострадали сельхозугодья. Часть людей удалось эвакуировать. Однако некоторые жители покидать дома отказались, они решили самостоятельно бороться со стихией. В ход пошли мешки с песком. С их помощью люди пытаются создать баррикады и укрепить здания.