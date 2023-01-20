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Десятки домов оказались затоплены в Сербии из-за сильных дождей

20 января 2023 12:59
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Новости Сербии. Десятки домов оказались затоплены в Сербии из-за сильных дождей. Несколько муниципалитетов буквально ушли под воду. На юго-западе страны введено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки домов оказались затоплены в Сербии из-за сильных дождей-1

В некоторых районах повреждены линии электропередачи, серьезно пострадали сельхозугодья. Часть людей удалось эвакуировать. Однако некоторые жители покидать дома отказались, они решили самостоятельно бороться со стихией. В ход пошли мешки с песком. С их помощью люди пытаются создать баррикады и укрепить здания.

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# Наводнение # Новости Сербии # Фотофакт

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