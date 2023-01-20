Новости Финляндии. Электроэнергия для финских потребителей за 2022 год подорожала почти в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные отчета энергетического агентства страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в среднем в 2022-м финская семья заплатила на 370 евро больше, чем годом ранее. А жителям частных домов с электрическим отоплением пришлось отдать почти на 1 500 евро больше. В связи с этим финское агентство советует заключать соглашения с региональными компаниями: они пользуются субсидиями от государства и предлагают более низкие цены на электроэнергию.