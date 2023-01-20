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Инфляция в ЕС остаётся высокой

20 января 2023 13:00
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Инфляция в ЕС остается высокой. В декабре 2022 года средние показатели достигли почти 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инфляция в ЕС остаётся высокой-1

Одна из основных причин сложившейся ситуации – подорожание энергоносителей. В результате финансовые учреждения были вынуждены повысить процентные ставки. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что «была бы удивлена», если бы рост цен уже достиг своего пика. Намекнув, что очередное повышение стоимости товаров и услуг еще впереди.

Отметим, в 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в декабре 2022-го составил 10,4 %.

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# Экономический кризис # Кристин Лагард # Фотофакт

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