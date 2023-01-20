Инфляция в ЕС остаётся высокой

Инфляция в ЕС остается высокой. В декабре 2022 года средние показатели достигли почти 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из основных причин сложившейся ситуации – подорожание энергоносителей. В результате финансовые учреждения были вынуждены повысить процентные ставки. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что «была бы удивлена», если бы рост цен уже достиг своего пика. Намекнув, что очередное повышение стоимости товаров и услуг еще впереди.

Отметим, в 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в декабре 2022-го составил 10,4 %.