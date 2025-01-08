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В Британии больницы не справляются с наплывом пациентов

08 января 2025 10:35
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Британские больницы объявили о кризисной ситуации в связи с резким ростом вирусных заболеваний. Клиники не справляются с наплывом пациентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии больницы не справляются с наплывом пациентов-2

Люди ожидают помощи по двое суток, порой их осматривают прямо в коридорах. Даже срочных пациентов «скорым» приходится перевозить из больницы в больницу из-за отсутствия мест. Не хватает и медиков. Службы неотложной помощи просят британцев добираться до клиник самостоятельно, а девять крупнейших больниц страны заявили, что не способны оказать необходимую помощь больным. Глава профильного ведомства заявил, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию, но исправить ее он не в состоянии. Дело в том, что система здравоохранения Королевства практически находится при смерти. Причиной стало сокращение финансирования и резко возросший дефицит кадров. Врачи массово уходят из профессии из-за низких зарплат и многократно возросшей нагрузки.

# Великобритания # Кризис в ЕС

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