В Британии больницы не справляются с наплывом пациентов

Люди ожидают помощи по двое суток, порой их осматривают прямо в коридорах. Даже срочных пациентов «скорым» приходится перевозить из больницы в больницу из-за отсутствия мест. Не хватает и медиков. Службы неотложной помощи просят британцев добираться до клиник самостоятельно, а девять крупнейших больниц страны заявили, что не способны оказать необходимую помощь больным. Глава профильного ведомства заявил, что ему стыдно за сложившуюся ситуацию, но исправить ее он не в состоянии. Дело в том, что система здравоохранения Королевства практически находится при смерти. Причиной стало сокращение финансирования и резко возросший дефицит кадров. Врачи массово уходят из профессии из-за низких зарплат и многократно возросшей нагрузки.