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Более 30 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

08 января 2025 10:34
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Более 30 тысяч человек были вынуждены спасаться бегством полыхающей Калифорнии. Штат охвачен пожарами, которые за несколько часов распространились на 1,5 тысячи гектаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии-2

В кольце огня оказался один из крупнейших мегаполисов страны. Город сегодня больше напоминает преисподнюю: пламя вплотную приблизилось к элитным кварталам города, угрожая уничтожить более 10 тысяч зданий. Власти ввели режим ЧП и призвали местных жителей не дожидаясь приказа срочно эвакуироваться в безопасные места. Люди массово хлынули из города, что спровоцировало возникновение гигантских пробок на всех шоссе. В панике многие просто бросают свои машины и идут пешком. От авто дороги расчищают экскаваторы.

Более 30 тыс. человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии-4

Я смог проехать только метров 300 от своего дома, потом меня подобрали соседи, но и они не смогли довезти меня до конца. Я видел, как пожарные машины не могли проехать, потому что дорогу завалили горящие обломки. Поэтому я уверен, что пора убираться отсюда. Да, я могу все потерять, но я бессилен что-либо сделать.

С огнем борются более 300 пожарных и десятки единиц техники, но их работе мешает сильный ветер. Из-за него невозможно использовать авиацию.

# Пожар # США

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