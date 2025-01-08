Дональд Трамп опубликовал карту с присоединённой к США Канадой

Эту карту Трамп 7 января разместил в соцсети Truth Social.

Трамп уже ранее говорил о том, что канадцы поддерживают идею, чтобы Канада вошла в состав США, став 51-м штатом. Политик считает, что союз обеспечит Канаде стабильность в экономической сфере и даст защиту от внешних угроз, якобы исходящих от «российских и китайских кораблей».