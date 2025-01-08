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Дональд Трамп опубликовал карту с присоединённой к США Канадой

08 января 2025 10:31
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Избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал, какими будут Соединенные Штаты Америки, если к ним присоединится Канада, пишет ТАСС.

Дональд Трамп опубликовал карту с присоединённой к США Канадой-1

Фото: Pinterest

Эту карту Трамп 7 января разместил в соцсети Truth Social.

Трамп уже ранее говорил о том, что канадцы поддерживают идею, чтобы Канада вошла в состав США, став 51-м штатом. Политик считает, что союз обеспечит Канаде стабильность в экономической сфере и даст защиту от внешних угроз, якобы исходящих от «российских и китайских кораблей».

# Международная политика # Дональд Трамп

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