Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против РПК – Hurriyet

Вооруженные силы Турции и Сирии намерены провести крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

Издание подчеркивает, что это произойдет в том случае, если Запад направит «новые требования».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что PПK-YPG необходимо сложить оружие и прекратить настаивать на смене администрации в Сирии, а также западные страны должны отказаться от выдвижения требований в данном направлении. В противном случае военная операция вместе с сирийским государством станет неизбежной.