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Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против РПК – Hurriyet

08 января 2025 09:56
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Вооруженные силы Турции и Сирии намерены провести крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против РПК – Hurriyet-1

Фото: Pinterest

Издание подчеркивает, что это произойдет в том случае, если Запад направит «новые требования».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что PПK-YPG необходимо сложить оружие и прекратить настаивать на смене администрации в Сирии, а также западные страны должны отказаться от выдвижения требований в данном направлении. В противном случае военная операция вместе с сирийским государством станет неизбежной.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

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