В Британии беженцы палками избили протестующих против миграции

Массовые беспорядки, которые начались на прошлой неделе в английском Саутпорте из-за убийства детей, продолжаются в других городах Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мидлсбро и Болтоне многочисленная группа мужчин-беженцев, вооруженных палками и камнями, избила протестующих против миграции. Группами приезжие нападают и на одиночек. При этом полиция задерживает протестующих, а те в ответ нападают на силовиков. Мигранты же, напротив, угощают полицейских чаем и печеньем. В соцсетях высказывают мнение, что власти и полиция теряют контроль над ситуацией.