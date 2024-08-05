В Британии беженцы палками избили протестующих против миграции

Массовые беспорядки, которые начались на прошлой неделе в английском Саутпорте из-за убийства детей, продолжаются в других городах Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Массовые беспорядки, которые начались на прошлой неделе в английском Саутпорте из-за убийства детей, продолжаются в других городах Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мидлсбро и Болтоне многочисленная группа мужчин-беженцев, вооруженных палками и камнями, избила протестующих против миграции. Группами приезжие нападают и на одиночек. При этом полиция задерживает протестующих, а те в ответ нападают на силовиков. Мигранты же, напротив, угощают полицейских чаем и печеньем. В соцсетях высказывают мнение, что власти и полиция теряют контроль над ситуацией.
Премьер-министр Великобритании предупредил, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях, и пообещал новые задержания. Ситуацию, когда «крайне правые бандиты» заставляют бояться за свою жизнь людей с другим цветом кожи, он назвал совершенно недопустимой.