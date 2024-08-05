Маск рассказал, что мозговой имплант Neuralink уже вживили второму человеку

В подкасте Лекса Фридмана американский предприниматель Илон Маск рассказал, что уже второй человек успешно получил имплантат от Neuralink. В мозг пациента вживлено 400 электродов, и устройство работает хорошо. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил первый пациент, Нолан Арбо, хотя электроды частично оторвались, эффективность работы устройства растет. Если у следующих людей все электроды будут работать, это даст им надежду на будущее.

Маск рассчитывает, что к концу года число пациентов с имплантатами достигнет 10 человек. В январе 2024 года Нолан Арбо стал первым обладателем импланта Neuralink, который позволяет людям с параличом управлять устройствами с помощью своих мыслей.