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Шторм «Дебби» может усилиться до урагана

05 августа 2024 07:36
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Тропический шторм «Дебби» может усилиться до урагана. По оценкам синоптиков, утром стихия накроет север американского штата Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм «Дебби» может усилиться до урагана-1

В нескольких регионах США введено предупреждение об опасности, территориям угрожает затопление. Сейчас шторм находится примерно в 190 километрах к западу от города Тампа и движется на север со скоростью 19 километров в час. Максимальные порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Местные жители начали запасаться мешками с песком, чтобы защитить дома от наводнений. Власти открыли для этого специальные центры, но при этом предупреждают, что мешки могут не спасти от сильного затопления.

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