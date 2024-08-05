Шторм «Дебби» может усилиться до урагана

В нескольких регионах США введено предупреждение об опасности, территориям угрожает затопление. Сейчас шторм находится примерно в 190 километрах к западу от города Тампа и движется на север со скоростью 19 километров в час. Максимальные порывы ветра достигают 28 метров в секунду. Местные жители начали запасаться мешками с песком, чтобы защитить дома от наводнений. Власти открыли для этого специальные центры, но при этом предупреждают, что мешки могут не спасти от сильного затопления.