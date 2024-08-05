Прямой эфир

Бельгийская триатлонистка попала в больницу после заплыва в Сене

05 августа 2024 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Nieuwsblad сообщает, что бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после того, как она участвовала в заплыве в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Сплав состоялся 31 июля, и Мишель заняла 38-е место. Она провела в госпитале четыре дня, в результате чего сборная Бельгии не смогла участвовать в соревнованиях по смешанной эстафете.

Старты мужчин, запланированные на 30 июля, были отложены на следующий день из-за загрязнения воды после дождя. Организаторы соревнований отменили тренировочные заплывы, но затем получили разрешение на проведение соревнований. Игры проходят с 26 июля по 11 августа.

# Олимпиада 2024

Другие новости рубрики

Все новости
Испанию накрыла аномальная жара
05 августа 2024 07:24

Испанию накрыла аномальная жара

Американцы опасаются, что у властей не хватит денег на их пенсии
05 августа 2024 07:19

Американцы опасаются, что у властей не хватит денег на их пенсии

2 человека погибли при сходе оползня в Китае
05 августа 2024 06:47

2 человека погибли при сходе оползня в Китае