Бельгийская триатлонистка попала в больницу после заплыва в Сене

Nieuwsblad сообщает, что бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу с кишечной палочкой после того, как она участвовала в заплыве в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Сплав состоялся 31 июля, и Мишель заняла 38-е место. Она провела в госпитале четыре дня, в результате чего сборная Бельгии не смогла участвовать в соревнованиях по смешанной эстафете.

Старты мужчин, запланированные на 30 июля, были отложены на следующий день из-за загрязнения воды после дождя. Организаторы соревнований отменили тренировочные заплывы, но затем получили разрешение на проведение соревнований. Игры проходят с 26 июля по 11 августа.