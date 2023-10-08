В Британии 50 тысяч человек могут оказаться без крыши над головой

Новости Великобритании. Из-за сокращения государственной поддержки многие британцы живут на улицах. Квартиры пришлось сменить на палатки. И скоро без крыши над головой окажутся 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неутешительные прогнозы опубликовала местная газета. Страна переживает наплыв мигрантов. Некоторым из переселенцев представители власти дают всего семь дней на поиск жилья, прежде чем их выселят из отелей. Британия наняла рекордное количество юристов, принимающих решения о предоставлении убежища. Их стало примерно на 40% больше, чем в 2022 году.