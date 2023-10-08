На 76-м году жизни умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

Известная украинская певица, заслуженная артистка Украины Нина Матвиенко умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщило одно из украинских изданий, передает РИА Новости.

С 1968 по 1991 год Матвиенко являлась солисткой Украинского народного хора имени Григория Веревки, а с 1991 года перешла в разряд солисток Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Активно вела концертную деятельность, гастролировала по всему миру. В 1997 году была награждена орденом княгини Ольги III степени, а в 2006 году получила звание Героя Украины.