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На 76-м году жизни умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

08 октября 2023 10:57
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Известная украинская певица, заслуженная артистка Украины Нина Матвиенко умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщило одно из украинских изданий, передает РИА Новости.

С 1968 по 1991 год Матвиенко являлась солисткой Украинского народного хора имени Григория Веревки, а с 1991 года перешла в разряд солисток Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Активно вела концертную деятельность, гастролировала по всему миру. В 1997 году была награждена орденом княгини Ольги III степени, а в 2006 году получила звание Героя Украины.

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