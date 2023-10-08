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Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна

08 октября 2023 11:18
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Новости Израиля. На данный момент количество погибших в палестино-израильском конфликте составляет примерно 550 человек. Еще более 3,5 тысяч жителей ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна-1

Утром Израиль заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на своей территории. Истребители нанесли удар в том числе по дому главы разведуправления ХАМАС. Сейчас в секторе Газа создается особая закрытая военная зона израильский армии. Обмен обстрелами продолжается. 

Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна-4

По данным местных СМИ, не менее 750 жителей Израиля числятся пропавшими без вести. Армия обороны анонсировала эвакуацию в течение суток всех граждан Израиля, проживающих вблизи границы с Газой. 

Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна-7

Ариэль Бульштейн, внештатный советник премьер-министра Израиля: 
Израиль был подвергнут абсолютно беспрецедентной в израильской истории, которая знала много террора, но даже по ее меркам такого мы еще не видели. Израиль по-прежнему обстреливается тысячами ракет: как территории, которые прилегают к границам сектора Газа, так и центральные регионы страны. 

Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна-10

Посольство Беларуси в Тель-Авиве находится в контакте с компетентными органами Израиля и постоянно отслеживает ситуацию. За сутки наше посольство приняло три десятка звонков. 

# Палестина-Израиль # Новости Израиля # Фотофакт

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