Какая обстановка в Израиле на середину дня 8 октября? Комментарий Ариэля Бульштейна

Новости Израиля. На данный момент количество погибших в палестино-израильском конфликте составляет примерно 550 человек. Еще более 3,5 тысяч жителей ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром Израиль заявил об окончании первой фазы операции и уничтожении большей части сил противника на своей территории. Истребители нанесли удар в том числе по дому главы разведуправления ХАМАС. Сейчас в секторе Газа создается особая закрытая военная зона израильский армии. Обмен обстрелами продолжается.

По данным местных СМИ, не менее 750 жителей Израиля числятся пропавшими без вести. Армия обороны анонсировала эвакуацию в течение суток всех граждан Израиля, проживающих вблизи границы с Газой.

Ариэль Бульштейн, внештатный советник премьер-министра Израиля:

Израиль был подвергнут абсолютно беспрецедентной в израильской истории, которая знала много террора, но даже по ее меркам такого мы еще не видели. Израиль по-прежнему обстреливается тысячами ракет: как территории, которые прилегают к границам сектора Газа, так и центральные регионы страны.