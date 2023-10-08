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МИД Израиля подтвердил убийство двух израильтян и египтянина в Александрии

08 октября 2023 11:22
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В Александрии (Египет) в результате стрельбы убиты два израильских туриста и один местный гид. Об этом сообщает МИД Израиля, пишет РИА Новости. Стрельбу по туристической группе устроил местный житель.

«Сегодня утром во время туристического визита группы... были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид», – сообщило ведомство.  
 
Также сообщается, что в результате происшествия один израильтянин получил легкие ранения. Власти Израиля сотрудничают с властями Египта по возвращению граждан страны. Открывший огонь полицейский задержан.

# Убийство

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