МИД Израиля подтвердил убийство двух израильтян и египтянина в Александрии

В Александрии (Египет) в результате стрельбы убиты два израильских туриста и один местный гид. Об этом сообщает МИД Израиля, пишет РИА Новости. Стрельбу по туристической группе устроил местный житель.

«Сегодня утром во время туристического визита группы... были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид», – сообщило ведомство.



Также сообщается, что в результате происшествия один израильтянин получил легкие ранения. Власти Израиля сотрудничают с властями Египта по возвращению граждан страны. Открывший огонь полицейский задержан.