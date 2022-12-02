В Бразилии затопило сотни населённых пунктов, объявлено ЧП

Новости Бразилии. Как минимум три человека погибли при сильных наводнениях в Бразилии. Вода затопила дороги, поля, сотни населенных пунктов, оставила без дома около сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зоны бедствия эвакуированы около 1 000 местных жителей, в 17 городах объявлено чрезвычайное положение. Вертолеты ищут тех, кто не смог вовремя покинуть опасный район и оказался в водной ловушке. Власти страны экстренно собирают гуманитарную помощь для пострадавших от стихии.