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Покормят, развлекут и выгуляют. Королевские условия для верблюдов обещает новый саудовский отель

09 января 2023 14:26
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Новости Саудовской Аравии. Королевские условия для верблюдов обещает новый отель в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он заработал под открытым небом в самом сердце пустыни. Теперь владельцы могут оставлять там верблюдов на время и заниматься своими делами.

Покормят, развлекут и выгуляют. Королевские условия для верблюдов обещает новый саудовский отель-1

Уход животным обещают достойный: их и покормят, и развлекут, и на прогулку выведут. Сейчас в отеле 480 номеров. Так называемый полный пансион стоит примерно 400 риалов – это чуть более 100 долларов. Единственное, что туда не входит, – это молоко. Его нужно оплачивать дополнительно – еще 30 долларов.

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# Животные # Марина Кишкурно # Фотофакт

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