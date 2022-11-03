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В Бразилии протесты сторонников Болсонару приобретают национальный масштаб

03 ноября 2022 09:40
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Новости Бразилии. В Бразилии акции протеста сторонников президента Болсонару приобретают национальный масштаб. Митинги и шествия с требованием пересмотреть итоги голосования проходят по всей стране, порой приобретая ожесточенный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии протесты сторонников Болсонару приобретают национальный масштаб-1

Так, из-за дальнобойщиков, которые заблокировали более 100 шоссе, возникли серьезные проблемы с доставкой топлива и продуктов питания. На расчистку дорог брошены силы безопасности, которые применяют против протестующих водителей слезоточивый газ. В Сан-Паулу тысячи людей и вовсе потребовали вмешательства армии, чтобы восстановить справедливость, так как, по их мнению, результаты выборов были сфальсифицированы. Полиция разогнала протестующих водометами. На прошедших в воскресенье, 30 октября, президентских выборах победил Лула да Силва. Действующий глава государства Болсонару поражения не признал, но воздержался от оспаривания результатов.

# Акции протеста # Жаир Болсонару # Лула да Силва # Новости Бразилии # Фотофакт

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