В Бразилии протесты сторонников Болсонару приобретают национальный масштаб

Так, из-за дальнобойщиков, которые заблокировали более 100 шоссе, возникли серьезные проблемы с доставкой топлива и продуктов питания. На расчистку дорог брошены силы безопасности, которые применяют против протестующих водителей слезоточивый газ. В Сан-Паулу тысячи людей и вовсе потребовали вмешательства армии, чтобы восстановить справедливость, так как, по их мнению, результаты выборов были сфальсифицированы. Полиция разогнала протестующих водометами. На прошедших в воскресенье, 30 октября, президентских выборах победил Лула да Силва. Действующий глава государства Болсонару поражения не признал, но воздержался от оспаривания результатов.