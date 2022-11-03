В Нидерландах проходят крупные военные учения с участием четырёх стран

Новости Нидерландов. В Нидерландах проходят крупные международные военные учения с участием четырех стран. Военные отрабатывают масштабные воздушно-десантные операции для защиты стран НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах участвуют около 40 вертолетов и более 1 000 солдат из Германии, Польши и США. Учебные бои будут вестись практически на всей территории Нидерландов и продлятся до 18 ноября.