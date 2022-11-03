Прямой эфир

В Нидерландах проходят крупные военные учения с участием четырёх стран

03 ноября 2022 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. В Нидерландах проходят крупные международные военные учения с участием четырех стран. Военные отрабатывают масштабные воздушно-десантные операции для защиты стран НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах проходят крупные военные учения с участием четырёх стран-1

В маневрах участвуют около 40 вертолетов и более 1 000 солдат из Германии, Польши и США. Учебные бои будут вестись практически на всей территории Нидерландов и продлятся до 18 ноября.

# Военные учения # Новости Нидерландов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британцы начали продавать свои вещи из-за роста стоимости жизни
03 ноября 2022 09:35

Британцы начали продавать свои вещи из-за роста стоимости жизни

В Беларуси объявили конкурс на создание символики «Славянского базара»
03 ноября 2022 07:10

В Беларуси объявили конкурс на создание символики «Славянского базара»

В Британии сумму штрафа за безбилетный проезд увеличат в 5 раз
03 ноября 2022 06:59

В Британии сумму штрафа за безбилетный проезд увеличат в 5 раз