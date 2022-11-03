Британцы начали продавать свои вещи из-за роста стоимости жизни

Новости Великобритании. Британцы начинают продавать свои вещи из-за роста стоимости жизни в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международной исследовательской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 % жителей королевства для экономии стали отключать отопление. Почти половина респондентов рассказали, что перестали ходить в гости и рестораны. 27 % признались, что стали пользоваться ломбардами, чтобы раздобыть немного денег. Почти четверть британцев стали ограничивать себя в еде. Опрос также показал, что выросло число людей, которым стало труднее оплачивать счета за электроэнергию. Об этом рассказали 35 % респондентов. По сравнению с августом их количество увеличилось.