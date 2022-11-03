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В Беларуси объявили конкурс на создание символики «Славянского базара»

03 ноября 2022 07:10
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Новости Беларуси. Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» объявила конкурс на создание символики форума. Работы принимают до 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявили конкурс на создание символики «Славянского базара»-1

Участие можно принять как самостоятельно, а также разработать эскизы коллективно. Одно из главных требований – наличие фирменного стилеобразующего элемента фестиваля – это цветок василька. От каждого участника рассмотрят не более трех работ. Жюри учтет оригинальность, качество исполнения, соответствие культурным и эстетическим нормам. Имя победителя назовут 30 декабря. Чья символика окажется лучшей, получит денежный приз и возможность сотрудничества с организаторами фестиваля.

В Беларуси объявили конкурс на создание символики «Славянского базара»-4

Андрей Карпов, первый заместитель генерального директора Центра культуры «Витебск»:
У нас молодежи очень много способной, талантливой и креативной. Чтобы она смогла сама также прикоснуться к созданию фестиваля. А мы, дирекция фестиваля, хотим увидеть через предложенные логотипы и символику, как наша молодежь видит столь масштабный проект, как фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

В Беларуси объявили конкурс на создание символики «Славянского базара»-7

Уже стали известны даты проведения региональных отборочных туров 32-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни и 21-го детского музыкального конкурса. Они пройдут с 22 ноября по 13 декабря во всех областях страны.

# Славянский базар в Витебске-2023 # Андрей Карпов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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