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В Бразилии четыре человека погибли при взрыве в стрелковом клубе

16 января 2023 14:12
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Новости Бразилии. Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в одном из стрелковых клубов в бразильском городе Манаус. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии четыре человека погибли при взрыве в стрелковом клубе-1

Прибывшие спасатели не сразу смогли попасть в здание из-за сильного запаха газа. По предварительной версии, его утечка и стала причиной ЧП. Окончательное заключение сделают эксперты и полиция, которые сейчас работают на месте происшествия.

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# Взрыв # Новости Бразилии # Фотофакт

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