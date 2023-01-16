В Бразилии четыре человека погибли при взрыве в стрелковом клубе

Новости Бразилии. Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в одном из стрелковых клубов в бразильском городе Манаус. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.