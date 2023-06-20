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В Бразилии бывший студент открыл стрельбу в колледже

20 июня 2023 10:37
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Новости Бразилии. В колледже на юге Бразилии произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. По данным полиции, огонь открыл 21-летний мужчина, бывший студент учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии бывший студент открыл стрельбу в колледже-1

Его жертвой стала 17-летняя девушка. Полиция задержала преступника. При нем нашли пистолет, несколько заряженных обойм к нему и блокнот с заметками о нападениях на школы. Мотивы стрелка и все обстоятельства происшествия устанавливаются. В городе Комбе, где произошла трагедия, отменены все занятия в школах.

# Стрельба # Новости Бразилии # Фотофакт

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