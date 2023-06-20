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Дефицит медиков в Великобритании. Открыто 150 тысяч вакансий, а специалистов нет

20 июня 2023 10:34
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Новости Великобритании. С коллапсом невероятных масштабов столкнулась система здравоохранения Великобритании. Здесь число пациентов, ожидающих госпитализации и операций, достигло рекордно высокого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит медиков в Великобритании. Открыто 150 тысяч вакансий, а специалистов нет-1

По данным местных СМИ, сейчас в очереди на стационарное лечение – около 7,5 миллиона человек. При этом более трети из них – сердечники, которые нуждаются в экстренной помощи. Под угрозой оказались и жизни онкопациентов. Они вынуждены ждать госпитализации по два месяца. А этого времени у больных раком может просто не быть. Причиной катастрофической ситуации стала острая нехватка медиков. В стране открыты 150 тысяч вакансий, а специалистов нет.

# Экономический кризис # Фотофакт

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