Дефицит медиков в Великобритании. Открыто 150 тысяч вакансий, а специалистов нет

По данным местных СМИ, сейчас в очереди на стационарное лечение – около 7,5 миллиона человек. При этом более трети из них – сердечники, которые нуждаются в экстренной помощи. Под угрозой оказались и жизни онкопациентов. Они вынуждены ждать госпитализации по два месяца. А этого времени у больных раком может просто не быть. Причиной катастрофической ситуации стала острая нехватка медиков. В стране открыты 150 тысяч вакансий, а специалистов нет.