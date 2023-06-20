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Марочко: Киев за одну неделю потерял свыше 2,3 тысячи украинских военных и наемников

20 июня 2023 09:37
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За последнюю неделю Киев понес значительные потери в солдатах и военной технике на различных тактических направлениях. Всего российские войска уничтожили более 2,3 тыс. украинских военнослужащих и наемников, а также захватили десятки автомобилей, бронированных машин и около 40 артиллерийских систем, пишет РИА Новости со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Самые серьезные потери украинские силы понесли на Донецком направлении, где погибло более 1,5 тыс. военных. Он отметил что российские войска также нанесли значительный урон киевской технике и артиллерии за последние семь дней. В результате операции было уничтожено около 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, а также около 40 артиллерийских систем, включая четыре из стран НАТО.

# Международная политика # Андрей Марочко

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