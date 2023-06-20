Байден заявил, что занимается внешней политикой 207 лет и знает о ней не меньше Киссинджера

Президент США Джо Байден рассказал, что в течение последних 207 лет занимался внешней политикой США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет РИА Новости.

Во время своей речи в Калифорнии Байден сказал: «Я скажу нечто удивительное. Я думаю, что знаю об американской внешней политике столько же, сколько любой из нас, включая Генри Киссинджера... Это то, чем я занимался всю свою жизнь в течение последних 207 лет».

При этом Bloomberg отметило, что Байден пошутил о своем возрасте 80-летнего президента США. Киссинджер недавно отметил свой столетний юбилей. Он сыграл важную роль в урегулировании отношений между США и Советским Союзом.

Джо Байден, которому в ноябре исполнилось 80 лет, стал старейшим президентом в истории США. Он часто становился объектом шуток из-за курьезных ситуаций. Не так давно, на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, Байден назвал себя «300-летним человеком» и вскоре упал.