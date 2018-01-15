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«В больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных». Минздрав о пострадавших во время резни в Перми

15 января 2018 14:16
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Новости России. В Минздраве рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие во время нападения в одной из школ Перми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Напомним, в понедельник утром бывший ученик школы и нынешний 10-классник устроили поножовщину.

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня (подробности).

«В больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных». Минздрав о пострадавших во время резни в Перми -1

«В больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных». Минздрав о пострадавших во время резни в Перми -3

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края:
Госпитализировано всего 12 человек. Трое из них – женщина, двое подростков – 15-16 лет – в 4-ю клиническую больницу Перми, а 9 детей с непроникающими ранениями – в краевую клиническую детскую больницу. В 4-й больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных. Дети в 15-й детской больнице – в состоянии средней степени тяжести, без угроз для жизни.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе

# Фотофакт # Нападение # Михаил Мальцев

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