«В больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных». Минздрав о пострадавших во время резни в Перми

Новости России. В Минздраве рассказали о том, как чувствуют себя пострадавшие во время нападения в одной из школ Перми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мальцев, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

Госпитализировано всего 12 человек. Трое из них – женщина, двое подростков – 15-16 лет – в 4-ю клиническую больницу Перми, а 9 детей с непроникающими ранениями – в краевую клиническую детскую больницу. В 4-й больнице в данный момент все поступившие находятся в операционных. Дети в 15-й детской больнице – в состоянии средней степени тяжести, без угроз для жизни.