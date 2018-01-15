«За подобные преступления надо вернуть смертную казнь». Пользователи соцсетей о резне в Перми

Новости России. Утром 15 января в одной из школ Перми произошла шокирующая трагедия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия приехало сразу 8 бригад скорой помощи. В кровавое месиво ввязли злоумышленники, дети и учительница.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе (подробности).

В тяжелом состоянии оказались она и двое школьников, их уже прооперировали.

Сообщения из Интернета:

Уже сколько раз говорили, о том, что за подобные преступления надо вернуть смертную казнь.