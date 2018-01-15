Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня

Новости России. Срочные новости приходят из Перми. В этом российском городе совершено нападение на школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, пострадали 8 ребят и преподаватель. Есть информация о задержании злоумышленников. Это были двое мужчин в масках.