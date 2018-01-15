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Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня

15 января 2018 08:30
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Новости России. Срочные новости приходят из Перми. В этом российском городе совершено нападение на школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поножовщина в пермской школе. Что известно – подробности.

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня-1

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня-3

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, пострадали 8 ребят и преподаватель. Есть информация о задержании злоумышленников. Это были двое мужчин в масках.

# Фотофакт # Нападение

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