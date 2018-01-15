Ставки сделаны. В США сгорело судно-казино

Новости США. В порту во Флориде сгорело судно-казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В порту во Флориде сгорело судно-казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент ЧП на борту находилось около 50 человек. Из-за отравления угарным газом госпитализировано 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. Пожар удалось потушить.
Сейчас на борту работают специалисты, которым и предстоит установить причину пожара. По предварительной версии огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.