Ставки сделаны. В США сгорело судно-казино

Новости США. В порту во Флориде сгорело судно-казино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В момент ЧП на борту находилось около 50 человек. Из-за отравления угарным газом госпитализировано 15 человек, один из них находится в критическом состоянии. Пожар удалось потушить.