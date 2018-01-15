Прямой эфир

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе

15 января 2018 10:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Стали известны подробности происшествия в пермской школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе-1

В результате инцидента в этом российском городе пострадали ребята и преподаватель. Сразу после случившегося речь шла о нападении, которое совершили на школу двое неизвестных в маске.

Появилось видео из пермской школы, в которой произошла резня (подробности).

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе-4

«Психоз набирает обороты по всему миру». Пользователи соцсетей о трагедии.

Позже выяснилось: поножовщину устроили бывший ученик и нынешний десятиклассник. Конфликт разгорался в коридоре. В драке парни ввалились в кабинет, где занимался 4-й класс. По словам очевидцев, злоумышленники были ранены. Вмешались преподаватели и школьники.

Всё произошло на глазах у 4-классников: что известно о резне в пермской школе-7

По уточненным данным, в результате конфликта пострадали 15 человек, все они госпитализированы. Учительница и 16-летние зачинщики в тяжелом состоянии. 

Следственные органы России возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

# Фотофакт # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
Ставки сделаны. В США сгорело судно-казино
15 января 2018 09:59

Ставки сделаны. В США сгорело судно-казино

Британские медики обеспокоены: в аптеках не хватает вакцины от гриппа
15 января 2018 09:55

Британские медики обеспокоены: в аптеках не хватает вакцины от гриппа

После ложного сообщения о баллистической ракете на Гавайях ввели новую процедуру оповещения жителей
15 января 2018 09:50

После ложного сообщения о баллистической ракете на Гавайях ввели новую процедуру оповещения жителей