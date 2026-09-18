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Новости по тегу #Новости Боливии

Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек
18 сентября 2026 07:03

Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек

В Боливии десятки человек получили ранения из-за взрыва на военном объекте – есть погибшие
05 сентября 2026 13:55

В Боливии десятки человек получили ранения из-за взрыва на военном объекте – есть погибшие

Боливийцы справляются с дефицитом валюты через цифровые активы
03 сентября 2026 09:36

Боливийцы справляются с дефицитом валюты через цифровые активы

В Боливии 50 дней не утихают массовые акции протеста профсоюзов
20 июня 2026 13:44

В Боливии 50 дней не утихают массовые акции протеста профсоюзов

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста
11 июня 2026 07:55

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста

В столице Боливии антиправительственные демонстрации переросли в яростные стычки с полицией
26 мая 2026 08:40

В столице Боливии антиправительственные демонстрации переросли в яростные стычки с полицией

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией
18 мая 2026 07:12

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией

В столице Боливии продолжаются массовые протесты
08 мая 2026 07:29

В столице Боливии продолжаются массовые протесты

51 человек погиб из-за наводнений в Боливии
11 апреля 2025 07:03

51 человек погиб из-за наводнений в Боливии

Топливный кризис парализовал свыше 60% городского транспорта Боливии
13 марта 2025 17:56

Топливный кризис парализовал свыше 60% городского транспорта Боливии

ДТП в Боливии – минимум 31 человек погиб, 22 пострадали
04 марта 2025 07:38

ДТП в Боливии – минимум 31 человек погиб, 22 пострадали

Пожары в Боливии за год уничтожили 10 млн гектаров леса
09 октября 2024 07:15

Пожары в Боливии за год уничтожили 10 млн гектаров леса