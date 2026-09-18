Новости по тегу #Новости Боливии

В Боливии зафиксировали первый случай за более чем 100 лет, когда новый вид ныне живущих кошачьих получил официальное название и описание.
Взрывная волна повредила десятки близлежащих домов и выбила стекла в радиусе сотен метров.
В Боливии все чаще пользуются картами, привязанными к криптовалютным счетам, чтобы снимать наличные и расплачиваться за повседневные покупки – в стране уже который год ощущается дефицит долларов.
Они парализовали жизнь в стране – перекрыты основные магистрали и снабжение продуктами по ним.
Протестующие попытались взять штурмом центральную площадь, где расположены правительственные здания. Силовики применили спецсредства и заблокировали подступы к кварталу.
Митингующие – это представители профсоюзов, шахтеры, работники транспорта и фермеры, призывают власти отменить меры жесткой экономии и решить проблему роста стоимости жизни.
Профсоюзы и социальные организации протестуют из-за дефицита топлива, высокой инфляции, нехватки иностранной валюты и тяжелой экономической ситуации в стране.
В сторону полиции бросали томаты и петарды. Силовики применили слезоточивый газ.
Свыше 100 тысяч были вынуждены покинуть дома. По данным местных спасателей, 380 тысяч семей во всех девяти департаментах страны остались без крова.
На автозаправках выстроились длинные очереди, водителям приходится ждать бензин часами, а иногда даже днями.
Грузовик на полной скорости врезался в автобус. От удара тот вылетел с дороги и рухнул в 500-метровый овраг.
Особенно пострадал сельскохозяйственный регион на востоке страны. На Санта-Крус приходится 70 % сгоревшего леса.
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