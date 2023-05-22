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В Болгарии здание представительства ЕС забросали яйцами и краской

22 мая 2023 09:50
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Новости Болгарии. Антивоенная акция прошла в столице Болгарии. Демонстранты забросали здание представительства Евросоюза яйцами и облили его краской цвета крови, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Болгарии здание представительства ЕС забросали яйцами и краской-1

Протестующие настаивают, чтобы страна не принимала участия в военных конфликтах. Манифестанты призывают обеспечить суверенитет в вопросах внешней политики, а также ликвидировать военные базы НАТО. «Болгария – зона мира» – так звучал главный лозунг демонстрантов. Дежурившая на месте полиция в происходящее не вмешивалась.  

# Акции протеста # Новости Болгарии # Фотофакт

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