В Болгарии здание представительства ЕС забросали яйцами и краской

Новости Болгарии. Антивоенная акция прошла в столице Болгарии. Демонстранты забросали здание представительства Евросоюза яйцами и облили его краской цвета крови, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие настаивают, чтобы страна не принимала участия в военных конфликтах. Манифестанты призывают обеспечить суверенитет в вопросах внешней политики, а также ликвидировать военные базы НАТО. «Болгария – зона мира» – так звучал главный лозунг демонстрантов. Дежурившая на месте полиция в происходящее не вмешивалась.