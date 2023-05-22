Инфляцию в Британии провоцирует рост цен на продукты. Они выросли на 20 % за год

Новости Великобритании. Рост цен на продовольствие вскоре станет основным фактором инфляции в Британии. Об этом предупреждает местный аналитический центр, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость продуктов питания уже обгоняет цены на энергоносители. Именно покупка еды станет главным шоком для жителей Королевства в ближайшее время, считают специалисты. В среднем продовольствие в Британии за последний год подорожало почти на 20 %. Среди основных причин нарушение цепочек поставок, торговые барьеры и рост стоимости рабочей силы.