Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскрёбов. Их масса – 750 млрд килограммов

Новости США. Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскребов. Ежегодно город опускается на 1-2 миллиметра, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые проанализировали вес более миллиона зданий – их общая масса составила около 750 миллиардов килограммов.

Затем геологи определили давление, учли особенности грунта, запросили необходимые данные со спутников и, наконец, выступили с заявлением. По мнению специалистов, урбанизация сильно усугубляет проблему просадки почвы в Нью-Йорке. Кроме того, город занимает третье место по уровню риска будущих наводнений. Большая часть нижнего Манхэттена находится всего на метр выше уровня моря.