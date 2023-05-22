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Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскрёбов. Их масса – 750 млрд килограммов

22 мая 2023 08:56
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Новости США. Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскребов. Ежегодно город опускается на 1-2 миллиметра, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые проанализировали вес более миллиона зданий – их общая масса составила около 750 миллиардов килограммов.  

Нью-Йорк уходит под землю под весом небоскрёбов. Их масса – 750 млрд килограммов-1

Затем геологи определили давление, учли особенности грунта, запросили необходимые данные со спутников и, наконец, выступили с заявлением. По мнению специалистов, урбанизация сильно усугубляет проблему просадки почвы в Нью-Йорке. Кроме того, город занимает третье место по уровню риска будущих наводнений. Большая часть нижнего Манхэттена находится всего на метр выше уровня моря.  

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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