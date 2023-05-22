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Шольц: Украина не вступит в НАТО в ближайшей перспективе

22 мая 2023 09:18
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Украина не вступит в НАТО в ближайшей перспективе. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Welt.

Он подчеркнул, что в 2008 году в Бухаресте Североатлантический альянс обозначил долгосрочную перспективу вступления Украины, однако сегодня страна не соответствует натовским стандартам.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна не станет членом НАТО до завершения вооруженного конфликта, но рассчитывает на поддержку партнеров и приглашение вступить в Альянс после.

# Международная политика # Олаф Шольц

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